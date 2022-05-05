إفشال محاولة تهريب 6 حاويات عبر ميناء أم قصر

2022/05/05 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن منفذ ميناء أم قصر الشمالي اليوم الخميس، ضبط 6 حاويات تحتوي على مواد مخالفة ومعدة للتهريب.وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان تلقته /المعلومة/، أن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط ٦ حاويات حجم ٤٠ قدم في رصيف ٢٠ تحتوي (6) عجلات مخالفة دون […]

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