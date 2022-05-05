الإعمار تحيل مشروع تأهيل طريق (ابو غريب - رمادي) للتنفيذ

2022/05/05 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن احالة مشروع تأهيل طريق (ابو غريب - رمادي) الى التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تمت إحالة تنفيذ مشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1 المقطع ط9 بطول 40كم، الممتد من ناحية ابو غريب باتجاه مدينة الرمادي، بتمويل من تخصيصات قرض البنك الدولي".

واضافت ان "العمل في المشروع يتضمن قشط وقلع المناطق المتضررة، وإعادة فرش طبقات الاسفلت المحسنة بالبوليمير، ومعالجة الحفر والمطبات وإصلاح القناطر، وتأهيل الجسور والتقاطعات واستبدال مفاصل التمدد فيها، فضلاً عن إصلاح وتأهيل الاسيجة بأنواعها وتأثيث الطريق".

وتابعت ان "العمل يتضمن كذلك إعادة تأهيل محطات الاستراحة، وتنفيذ خطة المراقبة البيئية والاجتماعية، والادارة المرورية وتدابير السلامة والمخاطر المهنية".

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