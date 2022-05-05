محافظة نينوى تتخذ احتياطات صحية بعد الاشتباه بحالة حمى نزفية

2022/05/05 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغلق محلات الجزارة التي تبيع اللحوم غير المختومة.

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