تحرر نفسها من الطاقة الروسية.. ألمانيا تبدأ بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال

2022/05/05 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا بدء عمليات بناء أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، الخميس، في مدينة فيلهيمسهافن، التي تقع في ولاية ساكسونيا، في شمال غرب ألمانيا، وتعد هذه الخطوة من أولى الخطوات الألمانية للتحرر من الغاز الروسي في ظل حرب الكرملين على أوكران

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