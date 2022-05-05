البرلمان الأوروبي: تركيا قضت على آمال انضمامها إلى الاتحاد

2022/05/05 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان البرلمان الأوروبي بشدة، الخميس، الحكم بالسجن المؤبد على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وقال إن تركيا بذلك "قضت على كل أمل" في استئناف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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