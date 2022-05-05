الانواء الجوية تحسم جدل وجود عاصفة ترابية جديدة في العراق - عاجل

2022/05/05 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، أن العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم في طريقها إلى الزوال.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العاصفة الترابية التي ضربت مناطق واسعة من البلاد فجر اليوم، اتجهت للمنطقة الجنوبية"، مبينا أن "هذه العاصفة في طريقها الى الزوال".وأضاف، أن "تأثير العاصفة الترابية سيقل بشكل كبير يوم غد الجمعة"، مشيرا الى "عدم تسجيل أي عاصفة ترابية جديدة في البلاد".يذكر أن بغداد وأغلب المحافظات العراقية تتعرض منذ أيام الى عواصف ترابية تؤدي الى تسجيل حالات اختناق وانعدام الرؤية خاصة في الطرق الخارجية، فيما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الخميس، عن أكثر من 5 آلاف حالة اختناق ووفاة واحدة جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد فجر اليوم.

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