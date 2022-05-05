شرط واحد مقابل تحسن تجهيز الكهرباء هذا الصيف في العراق - عاجل

2022/05/05 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغد اليوم- بغدادعلق الخبير في شؤون الطاقة فرات الموسوي، اليوم الخميس، على تعهد وزارة الكهرباء بان يكون هذا الصيف مختلفًا من ناحية تجهيز الطاقة. وقال الموسوي في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "ملف الكهرباء يتكون من الانتاج والنقل والتوزيع والوقود حيث ان الوزارة حددت الانتاج بـ 21 الف ميغا +4 الف ميغا تم ادخالها للخدمة هذا السنة نتيجة لصيانة محطات قديمة".وأضاف ان "وزارة الكهرباء لم تناقش النقل والتوزيع رغم الضياعات التي تصلمن40 -50 % من مجمل المنظومة الكهربائية".وتابع الموسوي انه "بالنسبة للوقود فما زال العراق يعتمد على امدادات الغاز من ايران بحدود50-70 مليون متر مكعب قياسي يوميا، ففي حالة توقف الامدادات من ايران لاي سبب كان فستخرج عن الخدمة بحدود 8 آلاف ميغا واط عن العمل وهو ما يعادل تقريبا ثلث الطاقة المنتجة".وأشار الى ان "تصريح وزارة الكهرباء بان هذا الصيف سيكون افضل اذا استمرت امدادات الغاز من ايران حيث ان هذا الشرط الرئيسي هو المحدد لديمومة وتحسن الكهرباء لهذا الصيف".

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