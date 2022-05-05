ماهي أفضل أنواع الخبز المناسب لمرضى السكري؟

2022/05/05 | 18:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يساعدك مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على فرز الجيد من السيئ.

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