2022/05/05 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات طائرات بدون طيار الدمار والمعارك في بلدة بوباسنا بشرق أوكرانيا في منطقة لوهانسك الأوكرانية.وقد تم نشر فيديو الطائرة بدون طيار في الأصل في موقع تلغرام على قناة موالية لروسيا ويبدو أنه التقطته طائرة درون روسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا طائرة بدون طيار تُظهر جنودًا روس يلقون بالقنابل.. ويطاردون أوكرانيين ويأسرونهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا طائرة بدون طيار تُظهر جنودًا روس يلقون بالقنابل.. ويطاردون أوكرانيين ويأسرونهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).