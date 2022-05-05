منظمة الصحة العالمية تكشف الحصيلة

2022/05/05 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفت جائحة كورونا بين 13,3 إلى 16,6 مليون وفاة في عامي 2020 و2021، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية، الخميس، تزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض.

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