2022/05/05 | 18:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ذكر الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”، أن المغربي أشرف حكيمي البالغ 23 عاما سيبقى مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.ونقل رومانو عن أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي قوله في تصريح صحفي: “أشرف حكيمي سعيد في نادي باريس سان جيرمان ولديه أربعة مواسم متبقية في عقده.أشرف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيمي يحسم مستقبله مع سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيمي يحسم مستقبله مع سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).