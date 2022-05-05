أربيل تعلن نجاح خطتها الخاصة بالعيد وتحصي عدد السائحين

2022/05/05 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع – ايفان ناصر

أعلنت محافظة اربيل ، اليوم الخميس، عن نجاح خطتها الخاصة بالعيد، فيما أحصت عدد السائحين في المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "الخطة الأمنية الخاصة بالعيد في المحافظة نفذت كما مخطط لها، وتم تسجيل 33 دعوة"، مبينة ان "الخطة تمت بنجاح".

وأضافت أنه "الخطة المرورية المعدة نفذت كما خطط لها، لكن مع الأسف، بسبب عدم التزام السواق بالتعليمات سجلنا 10 حوادث نتج عنها 13 جريحاً ووفاة اثنين".

وتابعت المحافظة "على مستوى الدفاع المدني، إن جميع الفرق كانت بالواجب والحوادث كانت 6 حالات حريق تمت السيطرة عليها كافة، ولا توجد خسائر بالأرواح، بل فقط خسائر مادية".

وبينت أنه "على المستوى السياحي، سجلنا نجاح الخطة السياحية التي نفذت كما خطط لها، وتم وضع لجان مختصة بالسيطرات لمساعدة السواح"، مشيرة الى ان "138,112 سائحاً دخل أربيل".

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