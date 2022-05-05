ديالى توضح حقيقة وجود إصابات بالحمى النزفية

2022/05/05 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى علقت المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الخميس، عن مقطع الفديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الحكى النزفية.

واكدت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظتنا العزيزة خالية من الاصابة بالحمى النزفية لحد الان وان الحالة التي نشرت هي ٩٠٪؜ اصابة بالحمى القلاعية حسب الكشف الاولي الذي تم اليوم عصراً من قبل مديرة المستشفى البيطري".

واضاف، ان "يوم غد سيتم اخذ نماذج للفحص المختبري للتاكد من الاصابة ١٠٠٪؜".

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