زوج يخنق زوجته حتى الموت في كركوك

2022/05/05 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإقدام زوج على خنق زوجته حتى الموت في كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "امرأة تُدعى (ل، ص، م) تبلغ من العمر 49 عاما تعرضت للخنق على يدي زوجها المدعو (ن، ع، ف) البالغ من العمر 50 عاما بعد مشاجرة دارت بينهما في منزلهما الكائن في حي (بنجا علي) في مدينة كركوك".

وأضاف انه "تم احتجاز القاتل في مركز شرطة العروبة والذي اعترف على نفسه بارتكاب الجريمة وفق التحقيقات الأولية".

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