الانواء الجوية: العاصفة الترابية الحالية في طريقها للزوال

2022/05/05 | 19:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق ووفاة واحدة

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