"الحرة" تأسف لخطأ في خبر عن اختباء قاسم مصلح في مرقد الإمام العباس

2022/05/05 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 26 مايو/أيار 2021، غطّت قناة الحرّة وغيرها من المنصّات التابعة لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال "أم.بي.أن"، خبر اعتقال قاسم مُصلح، قائد قوات الحشد الشعبي في الأنبار.

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