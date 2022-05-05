وزارة النفط تعلن دعمها لقرار أوبك بلاس بعدم تغيير مستويات الإنتاج

2022/05/05 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط العراقية تأييدها لقرار منظمة اوبك بلاس القاضي بالإبقاء على استراتيجيتها بخصوص تقيد الانتاج دون تغيير رغم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية.

وذكر وكيل الوزارة حامد يونس الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماعات منظمة اوبك وإجتماع اوبك بلاس واللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الفيديو ذكر ان الاجتماعات خلصت الى الابقاء على مستويات الانتاج المقررة سابقاً دون تغيير والمضي في خطة اوبك بلاس نحو الزيادات التدريجية وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية التي تم اقرارها العام الماضي والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومراعاة مقتضيات وحاجات السوق النفطية العالمية.

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