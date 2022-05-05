الجبوري يقدم مقترحاً للحكومة لمعالجة التصحر وقلة الأمطار

2022/05/05 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ 19 دقيقة

قدم النائب احمد الجبوري، الخميس، مقترحاً الى الحكومة لمعالجة التصحر وقلة الامطار بعد العواصف الترابية المستمرة التي يشهدها العراق.

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