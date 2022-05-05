اليمين الإسرائيلي المتطرف رديف للسياسات الرسمية - نهاد ابو غوش

2022/05/05 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيوفّر القانون الإسرائيلي لأعضاء البرلمان (الكنيست) حصانة واسعة تمكنهم من دخول أماكن وزيارة مناطق يحظرعلى الجمهور العادي دخولها، يستفيد النواب من هذه الحصانة في تعزيز قدراتهم الرقابية على أداء الحكومة، أو لتنفيذ اجنداتهم الخاصة كما يفعل النواب العرب حين يستغلون هذه الميزة في زيارة السجون واللقاء بالأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون لعقوبات قاسية كالعزل أو الحرمان من زيارة المحامين والأه ......





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