2022/05/05 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصمة الترابية تضرب مدينة الناصرية

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