محمد صلاح: هل يتمكن من تسوية حسابه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

2022/05/05 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بمجرد انتهاء المباراة المثيرة، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في قبل نهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، وتأكد صعود الفريق الإسباني الأكثر فوزا باللقب، لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية، قفز تصريح النجم المصري محمد صلاح إلى الأذهان.وكان صلاح نشر قبل ساعات من مباراة العودة على ملعب سانتياغو بيرناباو، تغريدة على حسابه على موقع تويتر عبر فيها عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي.وكتب صلاح "لدينا حساب يجب أن نسويه".وفور انتهاء مباراة العودة في الدور قبل النهائي بين فيلاريال وليفربول، قال صلاح في مقابلة مع بي تي سبورت، "أرغب في ملاقاة مدريد، لقد خسرنا منهم في المباراة النهائية سابقا، لذلك أريد أن ألعب ضدهم، وأفوز باللقب كما فعلوا".وقام لاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد بإعادة نشر التغريدة، مع صورة لصلاح وهو يحمل كأس البطولة قائلا "أعدها إلى المنزل يا محمد".

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