كاسيميرو يرد على تغريدة صلاح بشأن نهائي أبطال أوروبا

2022/05/05 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد لاعب نادي ريال مدريد، كرلوس كاسيميرو، على صانع ألعاب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، بالقول إنه لا يزال يحلم بمواجهتهم، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال النهائي الذي جمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018.

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