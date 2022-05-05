2022/05/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان بمناسبة مرور ٢-;-٠-;-٤-;- عاما علي ميلاد كارل ماركس (٥-;- مايو ١-;-٨-;-١-;-٨-;- - ١-;-٤-;- مارس ١-;-٨-;-٨-;-٣-;-) ..



في ظروف تفاقم فيها أزمة الرأسمالية ولا سيما بعد الحرب الروسية الاوكرانية والتي أضافت معاناة جديدة الطبقة العاملة بسبب ارتفاع أسعار النفط والخبز والتضخم واشتداد حدة التناقضات بين مراكز العالم الراسمالي وفي ظروف أسوأ من تلك التي واجهها العا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى ميلاد كارل ماركس - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى ميلاد كارل ماركس - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).