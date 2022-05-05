الدفاع المدني يطلق حملة في بغداد والمحافظات تستمر ثلاثة أيام

2022/05/05 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اطلاق حملة في بغداد والمحافظات تستمر ثلاثة أيام.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم اطلاق حملة عاجلة لغسل الأشجار في المتنزهات والساحات العامة والشوارع والأماكن التي ترتادها العوائل في بغداد وكافة المحافظات".

واضافت ان "الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام بعد أن شهدت أغلب المحافظات والمدن عواصف ترابية شديدة أثرت على حركة العوائل خلال أيام العيد".

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