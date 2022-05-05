بوتين يعتذر لرئيس وزراء إسرائيل عن تصريح

2022/05/05 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن تصريحات وزير خارجيته، سيرغي لافروف، التي زعم فيها أن الزعيم النازي، أدولف هتلر، كانت أصوله يهودية.

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