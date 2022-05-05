العاصفة الترابية في العراق تخلف ألف حالة اختناق

2022/05/05 | 20:22 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من ألف حالة اختناق سجّلها العراق، اليوم الخميس، بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وهي العاصفة السابعة خلال شهر.

وغطّى الغبار ست محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، حيث استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطي منازلهم.

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة، أنس قيس.

أما النجف، فقد سجلت "أكثر من 100 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية"، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في الجنوب، فضلاً عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية بالجنوب.

ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك، في الشمال، السكان، إلى عدم الخروج من منازلهم، ويتوقع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجياً خلال اليوم الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحاً استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر مايو (أيار).

وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.



وأدّت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.

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ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عُرضةً لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من انخفاض بنسبة 20 في المئة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي، بينما حذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من تزايد العواصف الرملية، خصوصاً بعد ارتفاع عدد الأيام المُغبرة إلى "272 يوماً في السنة لفترة عقدين".



ورجح أن "تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

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