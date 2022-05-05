2022/05/05 | 20:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: الطقس الجاف والحار في فرنسا سيلحق أضرارا بالغة بمحاصيل الحبوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/05 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: الطقس الجاف والحار في فرنسا سيلحق أضرارا بالغة بمحاصيل الحبوب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير: الطقس الجاف والحار في فرنسا سيلحق أضرارا بالغة بمحاصيل الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).