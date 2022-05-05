البحث العلمي في كليات الطب - 3 - جواد الديوان

2022/05/05 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان في مقالين سابقين تناولت مفردات للنشر الطبي (قواعد البيانات والمؤشرات للباحث والمجلة الطبية وغيرها)، والمفردات مهمة في ترقيات أعضاء هيئة التدريس وما ينظم ذلك من تعليمات (ولا تؤثر علي شخصيا حيث إني أستاذ Professor منذ سنوات طويلة).



واشرت سابقا بان النشر الطبي (عملية نشر البحوث في المجلات الطبية) نشاط اقتصادي يهدف الربح.



وتتربع على قمة النشر الطبي قواعد بيانات محددة مثل Scopus وClarivate وWiley-B ......





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