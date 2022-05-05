هجمات روسية لا هوادة فيها.. وقائد أوكراني من داخل المصنع: سنقاتل طالما هناك حاجة للقتال

2022/05/05 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتد القتال في مدينة ماريوبول حيث تدافع القوات الأوكرانية عن مصنع أزوفستال للصلب والذي فيه مئات المدنيين محاصرين، بينهم 30 طفلاً.

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