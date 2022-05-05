2022/05/05 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر سياسية مطلعة، الخميس، عن تجميد الانشطة الشبابية لتحالف الحلبوسي في ديالى.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تحالف الحلبوسي اعتمد على تشكيل روابط شبابية متعددة قبل الانتخابات في مسعى لكسب الاصوات في دوائر متعددة خاصة بعقوبة مع اعطاء وعود بالدعم باشكال متعددة”.واضافت،انه” رغم تحقيق تحالف الحلبوسي 4 مقاعد في انتخابات […]

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