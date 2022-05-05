تعليق من الخارجية الأميركية بشأن أنباء إفراج النظام السوري عن معتقلين

2022/05/05 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداً على التقارير الصحافية التي تحدثت عن إطلاق النظام السوري عدداً من المعتقلين السياسيين من السجون السورية بناء على عفو رئاسي، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة أن الوزارة اطلعت على هذه التقارير وتنظر في صحتها.

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