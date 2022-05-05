2022/05/05 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو آدم: مناطق سكنية تحولت إلى ثكنات عسكرية بوضع الكرفانات لحماية المسؤولين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو آدم: مناطق سكنية تحولت إلى ثكنات عسكرية بوضع الكرفانات لحماية المسؤولين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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