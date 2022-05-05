مقتل موظف في المالية داخل منزله جنوبي بغداد

2022/05/05 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل موظف في وزارة المالية بعد اصابته بطلق ناري في الرأس داخل داره ضمن منطقة الدورة

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