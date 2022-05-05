بعد استهداف منزله.. وفد عشائري يزور وكيل الاستخبارات والتحقيقات

2022/05/05 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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زار وفد عشائري من اهالي مدينة الصدر شرقي بغداد، الخميس، وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول الحقوقي احمد ابو رغيف بعد تعرض منزله للاستهداف.

وجاء في بيان للاستخبارات، أن "مجموعة من وجهاء وشيوخ عشائر مدينة الصدر زاروا اليوم الفريق اول الحقوقي احمد ابورغيف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مستنكرين محاولة الاستهداف الفاشلة التي اقدم على ارتكابها مجموعة خارجة عن القانون يوم امس الذي طال منزله".

وشدد الوجهاء وفق البيان على "مساندتهم ووقوفهم صفا واحد مع القوات الامنية للقصاص من الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة بجميع اشكالها".

من جانبه قدم الوكيل "شكره وتقديره لجميع الحضور"، مؤكدا على "دور عشائرنا العريقة ومواقفها في حلحلة الكثير من القضايا والنزاعات القبلية وهذا الحادث الغاشم لم يثن رجال وكالة الاستخبارات عن تحقيق اهدافها في تعزيز الامن والاستقرار".

وكان مصدر أمني أفاد، امس الأربعاء، باستهداف منزل مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول احمد ابو رغيف، وسط العاصمة بغداد.

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