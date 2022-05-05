توب 5.. اتصال بين بوتين وبينيت في ظل أزمة لافروف.. وألمانيا تنشئ محطة غاز

2022/05/05 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اتصال بين بوتين وبينيت في ظل أزمة تصريحات لافروف، وبدء ألمانيا بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، وأصدر العاهل السعودي أوامر ملكية بتعينن 3 محافظين جدد، ومنها ما نعرفه عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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