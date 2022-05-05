المرجان الأزرق - فاتن نور

2022/05/05 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور لم يعد يقرأ جوارح المجرّات البعيدة هبط من عليائه إلى مجثم الطير الكسيرظل يهجو رواسب العمر، ويجرد سأم المحطاتيبتكر ذيولاً معقّدة للنجاة من الوقتبطائراته الورقية.الذي كان في قلبي المرسل لوجيب الكونلا يرتق السعي بالجمراتوالغاية حبلى بما تشظّى به الوجد ونوادر الصدف الساجية.الجراح التي تزخّ ألوانها، لمآقي النجومتعلق بحوافر الضياء المستطيرةمنسية في أثي ......





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