قتلى وجرحى بهجوم في وسط إسرائيل

2022/05/05 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، الخميس، في هجوم وقع ببلدة إلعاد وسط إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية.

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