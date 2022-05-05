2022/05/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، تشخيص إصابة صخرة دفاعه جيرارد بيكيه التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة الـ34 من "الليغا" الأحد الماضي.

وجاء في بيان الفريق الكتالوني: "الفحوصات الطبية تؤكد تفاقم إصابة بيكيه في أوتار عضلة الفخذ الأيسر.



مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".ويتبقى لبرشلونة هذا الموسم 4 مباريات في الدوري الإسباني الذي حسم لقبه مبكرا ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن إصابة بيكيه العضلية تنذر بانتهاء موسمه مع الفريق الكتالوني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه بيكيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه بيكيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).