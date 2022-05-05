2022/05/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق "مفاوضات حاسمة" لحل الأزمة السياسية في العراق.وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأسبوع المقبل سوف يشهد انطلاق "مفاوضات حاسمة" لحل الأزمة السياسية في العراق، وهذه المفاوضات سوف تشمل كل القوى السياسية، إضافة الى النواب والجهات المستقلة، خصوصاً مع وجود مبادرات لحل الانسداد السياسي".وبين ان "الكل يدرك جيداً ان لا حلول للانسداد السياسي، الا من خلال الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف السياسية، ولهذا ستكون هناك مفاوضات حاسمة لحسم الخلافات بهدف الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

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