مقتل زوجة على يد زوجها شرقي بغداد

2022/05/05 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل زوجة على يد زوجها شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم زوج على قتل زوجته باسلوب اطلاق النار داخل منزلها ضمن منطقة العبيدي".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الان اسباب الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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