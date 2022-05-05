بعد سجال بين الأمير السعودي ورجل الأعمال.. الوليد بن طلال يعلق على استحواذ إيلون ماسك على تويتر

2022/05/05 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمير السعودي الوليد بن طلال على استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على موقع تويتر، الخميس، معربا عن ثقته بأن الثاني سينجح في تطوير الموقع وسيكون "قائدا ممتازا".

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