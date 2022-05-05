التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوروز والميناء في ممتاز الكرة

2022/05/05 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وأقيمت المباراة على ملعب الفيحاء لحساب مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وبدأ نوروز بالتسجيل أولاً عن طريق اللاعب آسو رستم في الدقيقة 22، ليعدل الميناء النتيجة في الدقيقة 91 عن طريق سالم احمد.وبهذا التعادل وصل نوروز إلى النقطة 38 في المركز التاسع.في المقابل وصل الميناء إلى النقطة 18 […]

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