2022/05/05 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استنفار تام في الانبار لانقاذ المواطنين من الاختناق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: j_mUn601SDI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استنفار تام في الانبار لانقاذ المواطنين من الاختناق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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