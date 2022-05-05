وفد عشائري من مدينة الصدر يستنكر استهداف منزل أبو رغيف

2022/05/05 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

استنكر وفد من أهالي مدينة الصدر، اليوم الخميس، استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول الحقوقي أحمد أبو رغيف.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وفدا من وجهاء وشيوخ عشائر مدينة الصدر زار اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول الحقوقي احمد ابورغيف"، مبينة أن "الوفد استنكر محاولة الاستهداف الفاشلة التي أقدمت على ارتكابها مجموعة خارجة عن القانون يوم امس الذي طال منزله".

وأضافت أن "الوفد شدد على مساندته ووقوفه صفا واحد مع القوات الامنية للقصاص من الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة بجميع اشكالها".

من جانبه قدم ابو رغيف شكره وتقديره لجميع الحضور، مؤكدا "دور عشائرنا العريقة ومواقفها في حلحلة الكثير من القضايا والنزاعات القبلية".

وتابع أن "هذا الحادث الغاشم لن يثني رجال وكالة الاستخبارات عن تحقيق اهدافها في تعزيز الامن والاستقرار".

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