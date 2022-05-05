لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة دول أوبك

2022/05/05 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة بمجلس الشيوخ تقر مشروع قانون للضغط على أوبك

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