2022/05/05 | 22:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارة تقطع 3.4 مليون كم دون عمرة للموتور.. كيف حدث ذلك؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/05 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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