2022/05/05 | 22:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الصين عن نهجها السابق الذي كان يشجع على عدم الإنجاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فورين أفيرز: الصين تشيخ بسرعة وخسرت معركة رفع الخصوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فورين أفيرز: الصين تشيخ بسرعة وخسرت معركة رفع الخصوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).