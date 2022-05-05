على شاطئ النيل كنا نغنى - محمد مهاجر

2022/05/05 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -يسافر موج الرؤى الى ضفة اخرىيعب مراح الامانى ولا يرتوىعلى شاطئ النيل كنا نغنى:تصفو الاماسى وكالحلم تخضروتنثال احلامنا كبوح مؤزروفى القلب ضحكة تمصمص عنبر****جأجى ترسو لاحلامناوكالام تحنو وتصبروتولد رؤياوينداح فجر الغناء الجديد:نشاكش بالعشق كل العوازلوبالبشر نشرب نخبا فريدويفضح النبض لهفتنا المشرئبةويصغى العبير الى رقص عيد****ت ......





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