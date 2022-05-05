مقتل 3 أشخاص في هجوم بالداخل الإسرائيلي في ذكرى

2022/05/05 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم على مدينة إلعاد في إسرائيل، الخميس، وذلك بعد تنفذ شخصين هجومين بالبندقية والسكين أو الفأس

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