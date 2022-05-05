2022/05/05 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات البيشمركة تصد تعرضاً لعصابات داعش في التون كوبري » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:32

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات البيشمركة تصد تعرضاً لعصابات داعش في التون كوبري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات البيشمركة تصد تعرضاً لعصابات داعش في التون كوبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).